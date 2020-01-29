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«Сочи» продлил контракт с Рундбладом до конца сезона-2021/2022

«Сочи» продлил контракт с Рундбладом до конца сезона-2021/2022
Хоккей / КХЛ 0

ХК «Сочи» продлил контракт со шведским защитником Давидом Рундбладом до конца сезона-2021/2022, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Сезон-2019/2020 шведский хоккеист начал в составе СКА, где он принял участие в 25 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. На его счету две заброшенные шайбы и шесть результативных передач при показателе полезности «-6» и 10 минутах штрафного времени.

В дедлайн Давид был обменян в «Сочи», где в девяти матчах забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи при полезности "-3" и четырёх минутах штрафного времени.

29-летний защитник проводит третий сезон в КХЛ. В общей сложности в 129 матчах набрал 43 (14+29) очков при показателе полезности «+34» и 34 минутах штрафного времени.

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