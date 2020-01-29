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Защитника «Адмирала» Осипова удалили до конца матча за атаку арбитра

Защитника «Адмирала» Осипова удалили до конца матча за атаку арбитра
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» принимал ЦСКА. Матч завершился со счётом 5:2 в пользу московского клуба. Команда Игоря Никитина продлила победную серию до шести матчей.

В третьем периоде удаление до конца матча заработал защитник «Адмирала» Александр Осипов. Российский защитник был наказан дисциплинарным штрафом до конца матча за столкновение с самым опытным лайнсменом лиги Сергеем Шеляниным.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

На прошлой неделе Континентальная хоккейная лига дисквалифицировала четырёх игроков за аналогичные нарушения. Защитник «Амура» Максим Игнатович, форвард рижского «Динамо» Андрис Джериньш и нападающий «Авангарда» Брэндон Макмиллан получили по два матча дисквалификации, а защитник «Витязя» Якуб Ержабек был наказан отстранением на пять матчей.

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