Светлов: желание попасть в плей-офф у «Адмирала» есть, всё в наших руках

Главный тренер «Адмирала» из Владивостока Сергей Светлов поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча с московским ЦСКА (2:5).



«С чем сегодня не справились – с мастерством соперника. В первом периоде была более плотная игра, во втором пошли удаления. Дали побольше пространства сопернику, чего нельзя было делать… Он этим пространством воспользовался. Своей качественной игрой, быстрым движением, быстрым пасом – это то, с чем мы не сумели справиться. В целом игра была интересная, быстрая. У нас тоже были хорошие игровые моменты, забили хороший гол в большинстве. Команда сражалась, не сдалась, до конца бились. Но не всё получилось благодаря классной игре соперника. Тем не менее мы готовимся дальше – сейчас всё в наших руках. Остаётся немного, но настрой и желание попасть в плей-офф у ребят есть. Готовы отдать все силы», — цитирует Светлова официальный сайт «Адмирала».

ЦСКА обыграл «Адмирал», одержав шестую победу подряд