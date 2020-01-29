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Светлов: желание попасть в плей-офф у «Адмирала» есть, всё в наших руках

Светлов: желание попасть в плей-офф у «Адмирала» есть, всё в наших руках
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Адмирала» из Владивостока Сергей Светлов поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча с московским ЦСКА (2:5).

«С чем сегодня не справились – с мастерством соперника. В первом периоде была более плотная игра, во втором пошли удаления. Дали побольше пространства сопернику, чего нельзя было делать… Он этим пространством воспользовался. Своей качественной игрой, быстрым движением, быстрым пасом – это то, с чем мы не сумели справиться. В целом игра была интересная, быстрая. У нас тоже были хорошие игровые моменты, забили хороший гол в большинстве. Команда сражалась, не сдалась, до конца бились. Но не всё получилось благодаря классной игре соперника. Тем не менее мы готовимся дальше – сейчас всё в наших руках. Остаётся немного, но настрой и желание попасть в плей-офф у ребят есть. Готовы отдать все силы», — цитирует Светлова официальный сайт «Адмирала».

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