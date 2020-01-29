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Воронин: в маске играть неудобно, во рту стоит железяка

Воронин: в маске играть неудобно, во рту стоит железяка
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Адмирала» Кирилл Воронин поделился впечатлениями от матча с московским ЦСКА (2:5).

«Были шансы где-то зацепиться… Не удалились бы, думаю, могли бы их догнать. А там уже игра пошла бы по-другому, я думаю. Претензий к парням вообще нет. Все бились, старались. Где-то надломили удаления, не выстояли в меньшинстве, пропустили ненужные голы, и уже отыгрываться было тяжелее.

Ближайшие матчи? Настрой также будет запредельный, потому что это ближайшие наши соперники за выход в плей-офф. Соответственно, будем биться в каждой игре и пытаться брать очки кровь из носу.

Когда сниму маску и удобно ли в ней играть? Понятное дело, что неудобно. Но придётся до конца сезона. Стоит железяка во рту – если попадёт, будет ещё хуже», — цитирует игрока официальный сайт «Адмирала».

ЦСКА обыграл «Адмирал», одержав шестую победу подряд
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