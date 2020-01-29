Матчи ЮЧМ по хоккею перенесены из Китая из-за коронавируса

Матчи юниорского чемпионата мира по хоккею U18 в группе В второго дивизиона перенесены из Китая из-за эпидемии коронавируса, сообщает официальный сайт ИИХФ. Матчи должны были пройти в феврале-марте 2020 года в Тяньцзине. Теперь команды этой группы могут подать свои заявки на проведение матчей.



Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались.

Матч «Куньлуня» и рижского «Динамо» перенесён из Пекина в Новосибирск из-за коронавируса