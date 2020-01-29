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Вратарь «Баффало» Улльмарк пропустит несколько недель из-за травмы

Вратарь «Баффало» Улльмарк пропустит несколько недель из-за травмы
Хоккей / НХЛ 0

Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» Линус Улльмарк пропустит три-четыре недели из-за травмы, информирует официальный сайт лиги. 26-летний шведский голкипер получил повреждение нижней части тела.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ Улльмарк принял участие в 33 матчах, одержав 16 побед. В среднем голкипер отражает 91,4% бросков при коэффициенте надёжности 2,72.

Из фарм-команды Американской хоккейной лиги «Рочестер» на замену вызван вратарь Юнас Юхансон. Он отражает 92,5% бросков при коэффициенте надёжности 2,19.

«Баффало» занимает 11-е место в Восточной конференции, заработав в 50 встречах 51 балл.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020

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