Вратарь «Баффало» Улльмарк пропустит несколько недель из-за травмы

Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» Линус Улльмарк пропустит три-четыре недели из-за травмы, информирует официальный сайт лиги. 26-летний шведский голкипер получил повреждение нижней части тела.



В текущем регулярном чемпионате НХЛ Улльмарк принял участие в 33 матчах, одержав 16 побед. В среднем голкипер отражает 91,4% бросков при коэффициенте надёжности 2,72.



Из фарм-команды Американской хоккейной лиги «Рочестер» на замену вызван вратарь Юнас Юхансон. Он отражает 92,5% бросков при коэффициенте надёжности 2,19.



«Баффало» занимает 11-е место в Восточной конференции, заработав в 50 встречах 51 балл.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020

Умарк — об игре в воротах: Улльмарк — не мой брат, но у меня определённо есть талант