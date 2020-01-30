Гурьянов забросил 13-ю шайбу в сезоне НХЛ. Видео
В Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».
На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 1:1. За «Даллас» гол забил российский нападающий Денис Гурьянов.
Видео гола Гурьянова можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.
Гурьянов забил 13-й гол в сезоне НХЛ. Теперь на счету игрока 19 очков (13+6), которые ему удалось набрать в 45 играх сезона.
Всего в Национальной хоккейной лиге Гурьянов провёл 66 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 9 результативных передач.
Расписание матче регулярного чемпионата НХЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
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