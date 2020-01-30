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Гурьянов забросил 13-ю шайбу в сезоне НХЛ. Видео

Гурьянов забросил 13-ю шайбу в сезоне НХЛ. Видео
Хоккей / НХЛ 0

В Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 1:1. За «Даллас» гол забил российский нападающий Денис Гурьянов.

Видео гола Гурьянова можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

Гурьянов забил 13-й гол в сезоне НХЛ. Теперь на счету игрока 19 очков (13+6), которые ему удалось набрать в 45 играх сезона.

Всего в Национальной хоккейной лиге Гурьянов провёл 66 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 9 результативных передач.

Расписание матче регулярного чемпионата НХЛ можно посмотреть на «Чемпионате».

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