Игрок «Нэшвилла» забросил шайбу в свои ворота
На стадионе «Кэпитал Уан-арена» в Вашингтоне (округ Колумбия, США) проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Нэшвилл Предаторз». На момент написания новости идёт третий период, счёт 4:4.
При счёте 2:3 в матче произошёл казус. Нападающий «Нэшвилла» Ник Бонино нерасторопно сыграл около своих ворот и фактически забил автогол. Шайба была записана на словацкого форварда «Вашингтона» Рихарда Паника.
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