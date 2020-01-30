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Игрок «Нэшвилла» забросил шайбу в свои ворота

Игрок «Нэшвилла» забросил шайбу в свои ворота
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Кэпитал Уан-арена» в Вашингтоне (округ Колумбия, США) проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Нэшвилл Предаторз». На момент написания новости идёт третий период, счёт 4:4.

При счёте 2:3 в матче произошёл казус. Нападающий «Нэшвилла» Ник Бонино нерасторопно сыграл около своих ворот и фактически забил автогол. Шайба была записана на словацкого форварда «Вашингтона» Рихарда Паника.

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