Игрок «Нэшвилла» забросил шайбу в свои ворота

На стадионе «Кэпитал Уан-арена» в Вашингтоне (округ Колумбия, США) проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Нэшвилл Предаторз». На момент написания новости идёт третий период, счёт 4:4.

При счёте 2:3 в матче произошёл казус. Нападающий «Нэшвилла» Ник Бонино нерасторопно сыграл около своих ворот и фактически забил автогол. Шайба была записана на словацкого форварда «Вашингтона» Рихарда Паника.