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«Эдмонтон» подписал новый контракт с Кассианом на $ 12,8 млн

«Эдмонтон» подписал новый контракт с Кассианом на $ 12,8 млн
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» подписал новый контракт с нападающим Заком Кассианом, сообщается на официальном сайте канадской команды.

29-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на четыре сезона, годовая зарплата форварда составит $ 3,2 млн. Общая сумма контракта составляет $ 12,8 млн.

В нынешнем сезоне Кассиан принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 13 шайб и сделал 15 результативных передач при показателе полезности "+5" и 64 минутах штрафного времени. В среднем за матч Зак проводит на льду 16 минут 14 секунд. В ходе чемпионата канадец отбыл двухматчевую дисквалификацию за инцидент с форвардом «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачуком.

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