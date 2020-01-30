«Эдмонтон» подписал новый контракт с Кассианом на $ 12,8 млн
Клуб Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» подписал новый контракт с нападающим Заком Кассианом, сообщается на официальном сайте канадской команды.
29-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на четыре сезона, годовая зарплата форварда составит $ 3,2 млн. Общая сумма контракта составляет $ 12,8 млн.
В нынешнем сезоне Кассиан принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 13 шайб и сделал 15 результативных передач при показателе полезности "+5" и 64 минутах штрафного времени. В среднем за матч Зак проводит на льду 16 минут 14 секунд. В ходе чемпионата канадец отбыл двухматчевую дисквалификацию за инцидент с форвардом «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачуком.
Кассиан — о дисквалификации за удар Ткачука: с удовольствием сделал бы это снова и снова
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