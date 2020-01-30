Радулов сделал дубль в матче с «Торонто»
В Далласе (штат Техас, США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Даллас Старз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Игра завершилась со счётом 5:3 в пользу канадской команды.
Российский нападающий Александр Радулов провёл на площадке 18 минут 58 секунд и забросил две шайбы. Это 14-й и 15-й голы Александра в текущем сезоне. Ещё одна шайба «Далласа» — на счету россиянина Дениса Гурьянова, который отыграл 17 минут 48 секунд. Вратарь Антон Худобин провёл матч на скамейке запасных.
После этого матча «Даллас» занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной Конференции, «Торонто» — девятый на Востоке. Эта победа стала для «кленовых листьев» второй подряд.
НХЛ - регулярный чемпионат
30 января 2020, четверг. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 5
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Мэттьюс (Марнер, Бэрри) – 12:18' (5x5) 1:1 Гурьянов (Клингберг) – 17:21' (5x5) 1:2 Хайман (Марнер, Мэттьюс) – 24:40' (5x5) 1:3 Бэрри (Капанен, Юнссон) – 31:58' (5x5) 2:3 А. Радулов (Факса, Комо) – 39:02' (5x5) 2:4 Нюландер (Маззин, Керфут) – 43:28' (5x5) 3:4 А. Радулов (Хейсканен, Янмарк) – 46:26' (5x5) 3:5 Юнссон – 59:57' (en)
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