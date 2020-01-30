Радулов сделал дубль в матче с «Торонто»

В Далласе (штат Техас, США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Даллас Старз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Игра завершилась со счётом 5:3 в пользу канадской команды.

Российский нападающий Александр Радулов провёл на площадке 18 минут 58 секунд и забросил две шайбы. Это 14-й и 15-й голы Александра в текущем сезоне. Ещё одна шайба «Далласа» — на счету россиянина Дениса Гурьянова, который отыграл 17 минут 48 секунд. Вратарь Антон Худобин провёл матч на скамейке запасных.

После этого матча «Даллас» занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной Конференции, «Торонто» — девятый на Востоке. Эта победа стала для «кленовых листьев» второй подряд.