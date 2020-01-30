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Овечкин вышел на первое место по сезонам с 35+ шайбами среди левых нападающих в НХЛ

Овечкин вышел на первое место по сезонам с 35+ шайбами среди левых нападающих в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Матч завершился со счётом 5:4 в пользу «Предаторз».

Капитан «столичной» команды Александр Овечкин забросил 35-ю шайбу в нынешнем сезоне, благодаря чему вплотную приблизился к Марку Мессье по заброшенным за карьеру в НХЛ шайбам. Российский нападающий в 12-й раз в НХЛ смог провести сезон, в котором он достиг отметки 35+ шайб за регулярку.

Это позволило россиянину выйти на единоличное первое место по сезонам в североамериканской лиге с 35 голами среди левых нападающих. Ранее он делил эту строчку с Бобби Халлом и Люком Робитайлом.

Количество сезонов с 35 голами в истории НХЛ (для всех полевых игроков):
Майк Гартнер — 14,
Уэйн Гретцки, Марсель Дионн — 13,
Александр Овечкин — 12.
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