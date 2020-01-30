Результаты матчей НХЛ за 29 января 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, включивший в себя шесть матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020

«Вашингтон Кэпиталз» — «Нэшвилл Предаторз» — 4:5. Хозяева вели в счёте, но не сумели удержать преимущество и прервали четырёхматчевую победную серию.

«Даллас Старз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 3:5.

«Лос-Анджелес Кингз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 2:4.

«Эдмонтон Ойлерз» — «Калгари Флэймз» — 3:4 Б. «Огоньки» выиграли третью «Битву за Альберту» в нынешнем сезоне.

«Анахайм Дакс» — «Аризона Койотс» — 4:2. Гости проиграли шестой матч из последних семи.

«Сан-Хосе Шаркс» — «Ванкувер Кэнакс» — 2:5. Гости продлили победную серию до четырёх матчей.

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