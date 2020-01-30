Результаты матчей НХЛ за 29 января 2020 года
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, включивший в себя шесть матчей.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020
«Вашингтон Кэпиталз» — «Нэшвилл Предаторз» — 4:5. Хозяева вели в счёте, но не сумели удержать преимущество и прервали четырёхматчевую победную серию.
НХЛ - регулярный чемпионат
30 января 2020, четверг. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 5
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Паник (Хагелин) – 09:28' (5x5) 1:1 Тинорди (Форсберг) – 10:15' (5x5) 1:2 Гранлунд (Форсберг, Туррис) – 12:52' (5x4) 1:3 Гримальди (Йози, Бонино) – 16:02' (5x5) 2:3 Овечкин – 16:26' (5x5) 3:3 Паник – 26:01' (5x5) 4:3 Уилсон (Эллер, Овечкин) – 31:06' (5x4) 4:4 Джохансен – 43:00' (4x5) 4:5 Вебер (Хэмьюс, Джохансен) – 55:23' (5x5)
«Даллас Старз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 3:5.
НХЛ - регулярный чемпионат
30 января 2020, четверг. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 5
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Мэттьюс (Марнер, Бэрри) – 12:18' (5x5) 1:1 Гурьянов (Клингберг) – 17:21' (5x5) 1:2 Хайман (Марнер, Мэттьюс) – 24:40' (5x5) 1:3 Бэрри (Капанен, Юнссон) – 31:58' (5x5) 2:3 А. Радулов (Факса, Комо) – 39:02' (5x5) 2:4 Нюландер (Маззин, Керфут) – 43:28' (5x5) 3:4 А. Радулов (Хейсканен, Янмарк) – 46:26' (5x5) 3:5 Юнссон – 59:57' (en)
«Лос-Анджелес Кингз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 2:4.
НХЛ - регулярный чемпионат
30 января 2020, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Тоффоли (Кемпе, Копитар) – 06:44' (5x4) 2:0 Иафалло (Браун, Мартинес) – 21:18' (5x5) 2:1 Джонсон (Палат, Чирелли) – 25:48' (5x5) 2:2 Стэмкос (Кучеров, Пойнт) – 31:58' (5x5) 2:3 Чернак (Кучеров, Стэмкос) – 44:13' (5x5) 2:4 Стэмкос (Пойнт, Киллорн) – 59:59' (en)
«Эдмонтон Ойлерз» — «Калгари Флэймз» — 3:4 Б. «Огоньки» выиграли третью «Битву за Альберту» в нынешнем сезоне.
НХЛ - регулярный чемпионат
30 января 2020, четверг. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
Б
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Линдхольм (Лучич, Хэмоник) – 01:01' (5x5) 1:1 Ямамото (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 25:48' (5x5) 1:2 Манджапане (Беннетт) – 33:05' (5x5) 2:2 Чиассон (Драйзайтль, Макдэвид) – 34:41' (5x4) 2:3 Манджапане (Ткачук, Андерссон) – 39:15' (5x5) 3:3 Беннинг (Расселл, Нил) – 51:49' (5x5) 3:4 Монахан – 65:00' (ПБ)
«Анахайм Дакс» — «Аризона Койотс» — 4:2. Гости проиграли шестой матч из последних семи.
НХЛ - регулярный чемпионат
30 января 2020, четверг. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 2
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Хенрик (Терри) – 05:39' (5x5) 1:1 Хиностроза (Круз, Шмальц) – 07:18' (5x5) 2:1 Хенрик (Каше) – 16:09' (5x5) 3:1 Линдхольм (Грант, Делорье) – 25:25' (5x5) 3:2 Круз (Шмальц, Хиностроза) – 36:01' (5x5) 4:2 Рауни (Грант) – 39:14' (4x5)
«Сан-Хосе Шаркс» — «Ванкувер Кэнакс» — 2:5. Гости продлили победную серию до четырёх матчей.
НХЛ - регулярный чемпионат
30 января 2020, четверг. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 5
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Гертл (Майер, Диллон) – 04:15' (5x5) 1:1 Хьюз (Бёзер, Танев) – 11:08' (5x5) 2:1 Бёрнс (Торнтон, Лабанк) – 25:57' (5x5) 2:2 Майерс (Миллер, Хьюз) – 42:36' (5x5) 2:3 Виртанен (Пирсон, Годетт) – 47:00' (5x4) 2:4 Саттер (Бигл, Миллер) – 47:59' (5x5) 2:5 Пирсон (Хорват, Эрикссон) – 58:50' (en)
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