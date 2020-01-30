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Защитник «Эдмонтона» Беннинг забил гол после сольного прохода через всю площадку

Защитник «Эдмонтона» Беннинг забил гол после сольного прохода через всю площадку
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Калгари Флэймз». Матч завершился со счётом 4:3 Б в пользу «огоньков», которые победили в третьей «Битве за Альберту» в нынешнем сезоне.

Защитник «Эдмонтона» Мэтт Беннинг отметился красивым голом в принципиальном матче. В третьем периоде при счёте 3:2 в пользу «Калгари» Беннинг получил шайбу в своей зоне и совершил эффектный сольный проход, обыграв по пути форвардов «Калгари» Микаэля Баклунда, Милана Лучича и защитника Ноа Хэнифина.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Этот гол, ставший для Беннинга первым в регулярном чемпионате-2019/2020, помог «нефтяникам» перевести встречу в овертайм.

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