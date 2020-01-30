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Фридман: в НХЛ интересовались Нестеровым, но он подпишет долгосрочный контракт в России

Фридман: в НХЛ интересовались Нестеровым, но он подпишет долгосрочный контракт в России
Хоккей / КХЛ 0

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман высказался касательно будущего защитника ЦСКА Никиты Нестерова.

«Клубы НХЛ проявляли интерес к защитнику ЦСКА Никите Нестерову, который провёл 132 матча за «Тампу» и «Монреаль» с сезона-2014/2015 по 2016/2017. Я думаю, одним из заинтересованных клубов были «Кингз». Но я слышал, что он подпишет долгосрочный контракт в России», – цитирует Фридмана Sportsnet.

В нынешнем сезоне 26-летний Нестеров принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 6 шайб и сделал 12 результативных передач при 20 минутах штрафного времени. При этом показатель полезности Нестерова ("+1") является худшим в «армейской» команде среди защитников. Лидером по этому показателю является Мэт Робинсон ("+29").

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