Форварда «Витязя» Сёмина оштрафовали за опасную игру

Форвард «Витязя» Александр Сёмин был оштрафован по итогам матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Ак Барсом». Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод с нарушением правил Сёминым и оставил наказание игрока без изменений, сообщает пресс-служба КХЛ.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Витязя» Александра Сёмина по п. 1.4. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Опасная игра высоко поднятой клюшкой), подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении.

Видео можно посмотреть на сайте Континентальной хоккейной лиги.

Турнирная таблица КХЛ

Матч завершился победой «Ак Барса» со счётом 4:2.