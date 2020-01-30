Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК «Сочи» — «Северсталь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Форварда «Витязя» Сёмина оштрафовали за опасную игру

Форварда «Витязя» Сёмина оштрафовали за опасную игру
Хоккей / КХЛ 0

Форвард «Витязя» Александр Сёмин был оштрафован по итогам матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Ак Барсом». Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод с нарушением правил Сёминым и оставил наказание игрока без изменений, сообщает пресс-служба КХЛ.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Витязя» Александра Сёмина по п. 1.4. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Опасная игра высоко поднятой клюшкой), подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении.

Видео можно посмотреть на сайте Континентальной хоккейной лиги.

Турнирная таблица КХЛ

Матч завершился победой «Ак Барса» со счётом 4:2.

Кравец: по удалению Сёмина нужно обратиться к главному арбитру КХЛ, он всё расскажет
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020