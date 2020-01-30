«Барыс» вышел в плей-офф КХЛ после поражения «Куньлуня»

«Барыс» стал очередным клубом, который гарантировал себе участие в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Клуб из Нур-Султана получил путёвку в следующий раунд после того, как «Куньлунь Ред Стар» потерпел поражение в гостевом матче с «Трактором». Встреча, проходившая в Челябинске, закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

«Барыс» занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 71 очко после 54 матчей. «Куньлунь» располагается на седьмом месте в турнирной таблице с 57 очками.

Для «Трактора» эта победа стала первой после серии из четырёх поражений. «Куньлунь» потерпел третье поражение подряд. «Трактор», несмотря на победу, остался на последнем месте турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 47 очков.