Скабелка: Паскуале нас выручил в матче с «Нефтехимиком». Думаю, это попадёт в хит-парад

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка поделился мнением о результате матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком». «Барыс» одержал победу со счётом 2:1.
«В первую очередь хочу поблагодарить команду. Сложный был выезд. Конечно, мы находили моменты, как восстановиться. «Нефтехимик» владел преимуществом сегодня большую часть игры. Где-то Эдди здорово подчистил в некоторых моментах. В обороне тяжело справлялись, было много позиционных атак у «Нефтехимика», и до каких-то серьёзных голевых моментов дело не всегда доходило. Хотя в концовке за 15 секунд было два очень голевых момента, в которых Эдди выручил. Я думаю, это всё попадёт в хит-парад.
В целом хочу ещё раз поблагодарить команду. Было непросто. Мы выстояли и нашли ключ к победе. Это тоже дорогого стоит, когда ты не лучше соперника, но ты находишь какие-то пути, чтобы победить», — цитирует Скабелку пресс-служба «Барыса».
- 30 января 2020
-
20:39
-
20:19
-
20:07
-
20:05
-
19:49
-
19:38
-
19:27
-
19:22
-
19:19
-
18:53
-
18:47
-
18:17
-
18:07
-
17:52
-
17:40
-
17:30
-
16:28
-
15:48
-
15:30
-
15:04
-
14:41
-
14:09
-
14:00
-
13:48
-
13:32
-
13:15
-
12:59
-
12:34
-
12:15
-
11:51
-
11:25
-
11:14
-
10:55
-
10:30
-
10:02