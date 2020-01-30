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Скабелка: Паскуале нас выручил в матче с «Нефтехимиком». Думаю, это попадёт в хит-парад

Скабелка: Паскуале нас выручил в матче с «Нефтехимиком». Думаю, это попадёт в хит-парад
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка поделился мнением о результате матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком». «Барыс» одержал победу со счётом 2:1.

«В первую очередь хочу поблагодарить команду. Сложный был выезд. Конечно, мы находили моменты, как восстановиться. «Нефтехимик» владел преимуществом сегодня большую часть игры. Где-то Эдди здорово подчистил в некоторых моментах. В обороне тяжело справлялись, было много позиционных атак у «Нефтехимика», и до каких-то серьёзных голевых моментов дело не всегда доходило. Хотя в концовке за 15 секунд было два очень голевых момента, в которых Эдди выручил. Я думаю, это всё попадёт в хит-парад.

В целом хочу ещё раз поблагодарить команду. Было непросто. Мы выстояли и нашли ключ к победе. Это тоже дорогого стоит, когда ты не лучше соперника, но ты находишь какие-то пути, чтобы победить», — цитирует Скабелку пресс-служба «Барыса».

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