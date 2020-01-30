Гика: «Трактору» было важно выиграть перед паузой, это придаст нам уверенность

Нападающий «Трактора» Томаш Гика поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Куньлунем» (3:1).

«Это важная победа для нашей команды. Необходимо было выиграть перед паузой, это придаст нам дополнительную уверенность. В паузе нужно хорошо поработать над ошибками и подготовиться к оставшимся матчам чемпионата.

Вызов в сборную? Рад этому, в предыдущие вызовы мне мешали травмы. Доволен, что смогу представить свою сборную на Евротуре», — передаёт слова Гики корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

Для «Трактора» эта победа стала первой после серии из четырёх поражений. «Куньлунь» потерпел третье поражение подряд. «Трактор», несмотря на победу, остался на последнем месте турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 47 очков.