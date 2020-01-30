Полыгалов: наигрываем взаимодействие с Пулккиненом, получается всё лучше и лучше

Нападающий московского «Динамо» Игорь Полыгалов поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с рижским «Динамо». Встреча завершилась победой москвичей со счётом 5:2.
«Мы не очень хорошо начали сегодняшний матч, потом выстояли важное меньшинство и забили нужные голы. Мне повезло с заброшенной шайбой, получился хороший отскок. Я приехал на пятак, и мне удачно выскочила шайба.
Наигрываем взаимодействие с Пулккиненом, с каждым матчем получается всё лучше и лучше. Надеюсь, что дальше ещё лучше будет. Каждый матч сейчас важный, надо выигрывать все игры и готовиться к плей-офф», — передаёт слова Полыгалова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Это поражение стало для рижского «Динамо» восьмым подряд. Московское «Динамо» продлило победную серию уже до трёх матчей.
- 30 января 2020
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