Полыгалов: наигрываем взаимодействие с Пулккиненом, получается всё лучше и лучше

Нападающий московского «Динамо» Игорь Полыгалов поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с рижским «Динамо». Встреча завершилась победой москвичей со счётом 5:2.

«Мы не очень хорошо начали сегодняшний матч, потом выстояли важное меньшинство и забили нужные голы. Мне повезло с заброшенной шайбой, получился хороший отскок. Я приехал на пятак, и мне удачно выскочила шайба.

Наигрываем взаимодействие с Пулккиненом, с каждым матчем получается всё лучше и лучше. Надеюсь, что дальше ещё лучше будет. Каждый матч сейчас важный, надо выигрывать все игры и готовиться к плей-офф», — передаёт слова Полыгалова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Это поражение стало для рижского «Динамо» восьмым подряд. Московское «Динамо» продлило победную серию уже до трёх матчей.