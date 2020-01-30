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Полыгалов: наигрываем взаимодействие с Пулккиненом, получается всё лучше и лучше

Полыгалов: наигрываем взаимодействие с Пулккиненом, получается всё лучше и лучше
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского «Динамо» Игорь Полыгалов поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с рижским «Динамо». Встреча завершилась победой москвичей со счётом 5:2.

«Мы не очень хорошо начали сегодняшний матч, потом выстояли важное меньшинство и забили нужные голы. Мне повезло с заброшенной шайбой, получился хороший отскок. Я приехал на пятак, и мне удачно выскочила шайба.

Наигрываем взаимодействие с Пулккиненом, с каждым матчем получается всё лучше и лучше. Надеюсь, что дальше ещё лучше будет. Каждый матч сейчас важный, надо выигрывать все игры и готовиться к плей-офф», — передаёт слова Полыгалова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Это поражение стало для рижского «Динамо» восьмым подряд. Московское «Динамо» продлило победную серию уже до трёх матчей.

Рижское «Динамо» потерпело восьмое поражение подряд, проиграв одноклубникам из Москвы
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