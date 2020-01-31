Пелино: считаю, что «Локомотив» хорошо работает с молодёжью. У нас много воспитанников

Старший тренер «Локомотива» Майкл Пелино подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (5:0).
«Во-первых хочу поздравить наших молодых игроков, которые выиграли золото Олимпиады. Считаю, что наша организация проводит хорошую работу с молодёжью. У нас много воспитанников школы и было приятно смотреть сегодня за Сашей Полуниным.
Мы довольны сегодняшним результатом. Приятно, что много забили и не пропустили. Считаю, что наш вратарь очень хорошо сегодня сыграл и заслужил «сухарь». Не знаю, что будет впереди, но мне понравилось, как играло звено Ткачёва. Пару дней назад Денис Гребешков посоветовал мне это сочетание.
В ситуации «пять на три», я выпустил Полунина, потому что хотел, чтобы он забил. В целом было много хороших возможностей забить, но соперник не позволил. У нас есть много орудий для работы в большинстве, мы некоторые попробовали, но не все.
Мы будем продолжать напоминать игрокам о дисциплине. У Кудрявцева удаление было случайным, но это тоже удаление. Для Свитова матч с «Сочи» был первым после пропущенного месяца. В дальнейшем, надеемся, всё будет нормально», — передаёт слова Пелино корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.
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