Яркий чирлидинг, хук Миронова и «силовой» в борт. Фото победы «Динамо»

30 января в Москве на льду стадиона «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышева» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ рижское «Динамо» встречалось с московским «Динамо» в гостях. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
Гости открыли счёт на 3-й минуте, отличился Александр Протапович. Ещё в первом периоде Игорь Полыгалов восстановил равновесие в счёте. Во втором периоде Андрей Алексеев вывел москвичей вперёд.
В третьем периоде в составе хозяев по шайбе забросили Теэму Пулккинен, Дмитрий Моисеев и Дмитрий Яшкин. У гостей шайбу забросил Микелис Редлихс.
Это поражение стало для рижского «Динамо» восьмым подряд. Московское «Динамо» продлило победную серию уже до трёх матчей.
Лучшие кадры с матча «Динамо» Москва — «Динамо» Рига — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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