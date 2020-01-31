Ковальчук: в «Монреале» мне дали привычную роль, которую я всегда играл
Нападающий «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук прокомментировал перевод во второе звено и объяснил причину значительного повышения результативности после перехода в канадский клуб.
«В звене с Ником Судзуки и Йоэлем Армией мы тренировались последние два дня. Без сомнения, это очень талантливые молодые хоккеисты. Судзуки — хороший плеймейкер, с этими парнями интересно играть. Чем объяснить мою результативность? Тренер дал мне возможность играть ту роль, которую я всегда играл. В «Монреале» это проще, чем в «Лос-Анджелесе», — приводит слова Ковальчука Montreal Gazette.
На счету Ильи 5 голов в 10 матчах регулярного чемпионата НХЛ за «Монреаль», а его средняя результативность составляет 0,9 очка за встречу.
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Илья — самый эффективный ветеран лиги. Ещё два месяца назад это было невозможно представить.
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