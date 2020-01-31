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Кодола вызван в сборную Беларуси. В этом сезоне он играл за олимпийскую сборную России

Кодола вызван в сборную Беларуси. В этом сезоне он играл за олимпийскую сборную России
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров определил состав на февральский сбор национальной команды, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.

Примечательно, что в белорусскую команду вызван форвард «Северстали» Владислав Кодола. В нынешнем сезоне 23-летний уроженец Гомеля провёл пять матчей за олимпийскую сборную России.

Вратари: Иван Кульбаков (1996, «Нефтяник», ВХЛ), Константин Шостак (2000, «Молот-Прикамье», ВХЛ);

Защитники: Андрей Антонов (1985), Евгений Ногачёв (1991), Никита Тарлецкий (1997, все — «Юность»), Сергей Боголейша (1990, «Шахтёр»), Кирилл Готовец (1991), Дмитрий Знахаренко (1993, оба — «Динамо» Мн, КХЛ);

Нападающие: Дмитрий Буйницкий (1997, «Авангард», КХЛ), Артур Гаврус (1994, «Динамо» СПб, ВХЛ), Сергей Дрозд (1990, «Юность»), Артём Кислый (1989), Александр Малявко (1990, оба — «Неман»), Владислав Кодола (1996, «Северсталь», КХЛ), Евгений Ковыршин (1986), Андрей Костицын (1985), Александр Китаров (1987), Александр Павлович (1988), Михаил Стефанович (1989, все — «Динамо» Мн, КХЛ).

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