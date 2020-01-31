Кодола вызван в сборную Беларуси. В этом сезоне он играл за олимпийскую сборную России

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров определил состав на февральский сбор национальной команды, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.
Примечательно, что в белорусскую команду вызван форвард «Северстали» Владислав Кодола. В нынешнем сезоне 23-летний уроженец Гомеля провёл пять матчей за олимпийскую сборную России.
Вратари: Иван Кульбаков (1996, «Нефтяник», ВХЛ), Константин Шостак (2000, «Молот-Прикамье», ВХЛ);
Защитники: Андрей Антонов (1985), Евгений Ногачёв (1991), Никита Тарлецкий (1997, все — «Юность»), Сергей Боголейша (1990, «Шахтёр»), Кирилл Готовец (1991), Дмитрий Знахаренко (1993, оба — «Динамо» Мн, КХЛ);
Нападающие: Дмитрий Буйницкий (1997, «Авангард», КХЛ), Артур Гаврус (1994, «Динамо» СПб, ВХЛ), Сергей Дрозд (1990, «Юность»), Артём Кислый (1989), Александр Малявко (1990, оба — «Неман»), Владислав Кодола (1996, «Северсталь», КХЛ), Евгений Ковыршин (1986), Андрей Костицын (1985), Александр Китаров (1987), Александр Павлович (1988), Михаил Стефанович (1989, все — «Динамо» Мн, КХЛ).
- 31 января 2020
-
12:07
-
11:54
-
11:49
-
11:33
-
11:11
-
11:00
-
10:35
-
10:21
-
10:00
-
09:38
-
09:24
-
09:06
-
09:00
-
08:35
-
08:19
-
08:10
-
08:01
-
07:15
-
06:37
-
05:46
-
05:25
-
05:12
-
04:34
-
01:29
-
00:20
-
00:15
-
00:11
-
00:02
- 30 января 2020
-
23:57
-
23:41
-
23:26
-
23:17
-
23:09
-
23:00
-
22:52