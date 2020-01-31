Третьяк: вопрос о проведении ЧМ-2023 в Петербурге будет решаться в суде

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал, что вопрос о проведении чемпионата мира 2023 года в Санкт-Петербурге будет рассматриваться в Спортивном арбитражном суде (CAS).
«У нас с Международной федерацией хоккея разногласий нет. Международная федерация старается, чтобы все соревнования, какие мы получаем, состоялись, — а это чемпионат мира 2023 года в Санкт-Петербурге, в 2021 году мы хотим женский чемпионат мира высшего дивизиона провести. По Санкт-Петербургу у нас в суде будет решаться вопрос», — цитирует Третьяка ТАСС.
Третьяк также рассказал, что молодёжный чемпионат мира 2023 года точно состоится в России. Как ранее заявляли в ИИХФ, этот турнир не попадает под санкции Всемирного антидопингового агентства. Молодёжное первенство пройдёт в Новосибирске и Омске.
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