«Амур» — ЦСКА: голкипер гостей Юханссон отразил семь бросков из девяти в первом периоде

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимает ЦСКА. После первого периода хозяева впереди — 2:0.

Счёт в матче был открыт на 14-й минуте стартового отрезка. Гинек Зогорна отправил шайбу в ворота «армейцев», результативной передачей отметился Томаш Зогорна. Спустя полторы минуты голкипер ЦСКА Ларс Юханссон пропустил снова — цели достиг бросок Михала Йордана.

Видео гола Зогорны можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Видео гола Йордана можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Для шведского голкипера гостей первый период сложился крайне неудачным образом. 32-летний голкипер отразил лишь семь из девяти бросков. В нынешнем сезоне в активе Юханссона 14 побед в 19 матчах при коэффициенте надёжности 1,38 и проценте отражённых бросков 93,4.