Захаркин: в этом году нравится работа тренерских штабов «Спартака» и московского «Динамо»

Бывший тренер сборной России Игорь Захаркин поделился мнением о нынешнем сезоне КХЛ.

«Мне нравится, как в нынешнем году работают тренерские штабы двух московских команд — «Спартака» и «Динамо».

У красно-белых на первый план выходит не столько творческий потенциал, сколько волевой. Ребята вытаскивают, казалось бы, уже проигранные матчи. Добавляют в нужные минуты, и это говорит о хорошей атмосфере в раздевалке. Команда хорошо обучена, хорошо управляется тренерами, в ней есть чувство локтя.



Тренерский штаб «Динамо» тоже проводит сильную и грамотную работу, потому что эта команда всегда очень хорошо мотивирована, сражается и пытается вытянуть из себя всё, на что способны её игроки», — цитирует Захаркина «Реальное время».