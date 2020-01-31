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Захаркин: в этом году нравится работа тренерских штабов «Спартака» и московского «Динамо»

Захаркин: в этом году нравится работа тренерских штабов «Спартака» и московского «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Бывший тренер сборной России Игорь Захаркин поделился мнением о нынешнем сезоне КХЛ.

«Мне нравится, как в нынешнем году работают тренерские штабы двух московских команд — «Спартака» и «Динамо».

У красно-белых на первый план выходит не столько творческий потенциал, сколько волевой. Ребята вытаскивают, казалось бы, уже проигранные матчи. Добавляют в нужные минуты, и это говорит о хорошей атмосфере в раздевалке. Команда хорошо обучена, хорошо управляется тренерами, в ней есть чувство локтя.

Тренерский штаб «Динамо» тоже проводит сильную и грамотную работу, потому что эта команда всегда очень хорошо мотивирована, сражается и пытается вытянуть из себя всё, на что способны её игроки», — цитирует Захаркина «Реальное время».

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