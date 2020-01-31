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«Амур» одержал третью победу кряду, прервав шестиматчевую победную серию ЦСКА

«Амур» одержал третью победу кряду, прервав шестиматчевую победную серию ЦСКА
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал ЦСКА. Матч завершился со счётом 4:3 в пользу хабаровского клуба. Команда Александра Гулявцева одержала третью победу кряду. В свою очередь прервалась шестиматчевая победная серия подопечных Игоря Никитина.

Счёт в матче был открыт на 14-й минуте стартового отрезка. Гинек Зогорна отправил шайбу в ворота «армейцев», результативной передачей отметился Томаш Зогорна. Спустя полторы минуты голкипер ЦСКА Ларс Юханссон пропустил снова — цели достиг бросок Михала Йордана.

Третья шайба оказалась в воротах ЦСКА в результате несчастного случая. Томаш Зогорна, уходя из-под опеки Александра Романова, отправил шайбу на пятак, где в полном одиночестве находился защитник ЦСКА Богдан Киселевич. Богдан крайне неаккуратно отработал шайбу, переправив её в ворота Юханссона.

КХЛ - регулярный чемпионат
31 января 2020, пятница. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
4 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Зогорна (Зогорна) – 13:45' (5x5)   2:0 Йордан (Горшков, Ушенин Владислав) – 15:02' (5x5)   3:0 Зогорна (Игнатович) – 22:41' (5x5)   3:1 Шалунов (Окулов, Мамин) – 33:21' (5x4)   4:1 Кузнецов (Лазарев, Турбин) – 37:59' (5x5)   4:2 Слепышев (Вей, Мамин) – 38:54' (5x5)   4:3 Светлаков (Марченко, Окулов) – 52:26' (5x5)

«Армейцы» отыграли одну шайбу усилиями Максима Шалунова, после чего до перерыва команды обменялись заброшенными шайбами — на гол Александра Кузнецова точным броском ответил Антон Слепышев. В заключительной трети Андрей Светлаков сократил отставание ЦСКА до минимума, но отыграться гостям было не суждено.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Защитник ЦСКА Киселевич в матче с «Амуром» отправил шайбу в свои ворота
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