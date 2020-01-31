«Амур» одержал третью победу кряду, прервав шестиматчевую победную серию ЦСКА

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал ЦСКА. Матч завершился со счётом 4:3 в пользу хабаровского клуба. Команда Александра Гулявцева одержала третью победу кряду. В свою очередь прервалась шестиматчевая победная серия подопечных Игоря Никитина.

Счёт в матче был открыт на 14-й минуте стартового отрезка. Гинек Зогорна отправил шайбу в ворота «армейцев», результативной передачей отметился Томаш Зогорна. Спустя полторы минуты голкипер ЦСКА Ларс Юханссон пропустил снова — цели достиг бросок Михала Йордана.

Третья шайба оказалась в воротах ЦСКА в результате несчастного случая. Томаш Зогорна, уходя из-под опеки Александра Романова, отправил шайбу на пятак, где в полном одиночестве находился защитник ЦСКА Богдан Киселевич. Богдан крайне неаккуратно отработал шайбу, переправив её в ворота Юханссона.

«Армейцы» отыграли одну шайбу усилиями Максима Шалунова, после чего до перерыва команды обменялись заброшенными шайбами — на гол Александра Кузнецова точным броском ответил Антон Слепышев. В заключительной трети Андрей Светлаков сократил отставание ЦСКА до минимума, но отыграться гостям было не суждено.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.