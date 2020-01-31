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Нападающий «Салавата» Кугрышев оформил третий хет-трик за карьеру в КХЛ

Нападающий «Салавата» Кугрышев оформил третий хет-трик за карьеру в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» принимает «Салават Юлаев» (3:4, завершён второй период). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В составе гостей хет-трик на счету нападающего Дмитрия Кугрышева. Российский форвард отличился на 3-й, 23-й и 40-й минутах матча. Нападающий «Салавата» оформил третий хет-трик за карьеру в КХЛ. Ранее трижды за матч он отличался, ещё защищая цвета «Сибири». 3 декабря 2014 года он трижды поразил ворота «Атланта», а 30 декабря того же года — «Амура».

В нынешнем сезоне 30-летний Кугрышев принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 15 шайб и сделал 16 результативных передач. В среднем за матч он проводит на льду 13 минут 24 секунды.

Олкинуора пропустил два курьёзных гола от «Салавата» и был заменён во втором матче кряду
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