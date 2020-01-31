Никитин: где-то удача была на стороне «Амура», думаю, соперник заслужил её

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Амуром». Встреча, проходившая в Хабаровске, закончилась победой хозяев со счётом 4:3.

«Тяжело что-то комментировать. Голы необязательные, но парни сражались до конца. Где-то удача была на стороне «Амура» сегодня. Я думаю, что они заслужили её. Где-то мы недоработали в каких-то моментах», — сказал Никитин во время пресс-конференции.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

Эта победа стала для «Амура» третьей подряд. В то же время прервалась шестиматчевая победная серия московского клуба. ЦСКА уже гарантировал себе путёвку в плей-офф КХЛ. Более того, москвичи досрочно выиграли дивизион Тарасова.