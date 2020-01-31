Гулявцев: даже ведя в счёте 4:1 с ЦСКА, нет гарантии победы

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА. Встреча, проходившая в Хабаровске, завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

«Хороший матч при полных трибунах. Сегодня нужно отдать должное ребятам, с первых минут работали, воевали. Хорошие голы забили. Но, даже ведя в счёте 4:1 с ЦСКА, нет гарантии победы. Хоть мы в последние минуты и играли в своей зоне, но ребята отоборонялись. Где-то нас потащил Евгений Аликин. Хочу поблагодарить болельщиков и ребят, они молодчики», — сказал Гулявцев во время пресс-конференции.

Эта победа стала для «Амура» третьей подряд. В то же время прервалась шестиматчевая победная серия московского клуба. ЦСКА уже гарантировал себе путёвку в плей-офф КХЛ. Более того, москвичи досрочно выиграли дивизион Тарасова.