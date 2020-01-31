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Цулыгин: «Салават Юлаев» здорово отыграл в атаке, забил свои шайбы в матче с «Адмиралом»

Цулыгин: «Салават Юлаев» здорово отыграл в атаке, забил свои шайбы в матче с «Адмиралом»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Адмиралом». Встреча, проходившая во Владивостоке, завершилась победой гостей со счётом 6:3.

«Получилась очень хорошая и активная игра, мы здорово отыграли в атаке, забили свои шайбы. Самое главное — ребята проявили себя как команда: когда игра не пошла у первого звена, то другие взяли на себя роль лидеров и решили исход матча. Это очень радует. В принципе ребята сегодня молодцы, хорошо отыграли», — приводит слова Цулыгина пресс-служба уфимцев.

«Салават Юлаев» прервал серию из двух поражений. «Адмирал» потерпел четвёртое поражение в пяти последних матчах в КХЛ.

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