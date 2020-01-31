Дядя погибшего при демонтаже СКК сварщика: он уже работал на этом объекте

Дядя Матвея Кучерова, погибшего при обрушении СКК «Петербургский» сварщика, рассказал о племяннике. Мужчина опроверг слухи, согласно которым на объекте могли работать необученные и неопытные люди.

«Но он говорил, что накануне Нового года уже работал на этом объекте, что-то они там делали. Опыт работы на высоте у него вроде бы был, на какую именно компанию он работал, я не знаю», — приводит слова дяди Кучерова 47News.

Сегодня, 31 января, в результате работ по демонтажу здания произошло обрушение. Кучеров не успел заскочить в строительную люльку. Тело погибшего рабочего уже нашли под завалами СКК.

СКК должен быть реконструирован к хоккейному чемпионату мира 2023 года. Предполагается, что это будет самая большая хоккейная арена в мире. Арену должны обновить к маю 2023 года, а территорию вокруг обустроить как общественное пространство. Ранее компания «СКА-Арена» представила новую концепцию ледового дворца в Санкт-Петербурге для СКА. Новая арена будет возведена на месте СКК.