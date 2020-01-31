Крикунов: «Салават» продолжал играть при счёте 1:2 и не опустил руки в матче с «Адмиралом»

Форвард «Салавата Юлаева» Илья Крикунов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом». Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу уфимцев, Крикунов стал автором дубля.

«Всегда приятно забить, но самое главное хорошо, что выиграли. Продолжили играть при счёте 1:2, не опустили руки, а забили быстрые голы и стали играть в хоккей, в который и должны были играть. Надо было не давать им поднять голову и больше набрасывать на ворота, потому что на маленьких площадках необходимо больше доставлять шайбу к воротам.

Состояние? У меня всё нормально, как и в Хабаровске. Может быть, кому-то тяжелее даются такие перелёты, часовые пояса. А если говорить о команде, думаю, все находятся в хорошей форме.

Чего ждать от второй выездной игры с «Адмиралом»? Ждать такой же активной игры с их стороны. В принципе они не дают спокойно вздохнуть, постоянно атакуют и играют в активный хоккей. Нужно будет их также отрезать и больше убегать в контратаки», — приводит слова Крикунова пресс-служба «Салавата Юлаева».