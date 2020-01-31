Манукян: сходил бы на ужин с Лопырёвой

Нападающий «Авангарда» Артём Манукян рассказал, как проводил время, восстанавливаясь после перелома руки. Манукян тогда побывал в Омске, где подарил хоккейный свитер Ольге Бузовой. Примечательно, что вскоре на матче «Авангарда» в Балашихе побывала Виктория Лопырёва, она делала символическое вбрасывание.

«Участие в шоу Ярушина? Первое время было неудобно, волновался. Такие люди рядом сидят: Ярушин, Кещян. Мы с братом на них в детстве смотрели, да и сейчас смотрим. А тут — я с ними на одной скамейке сижу. Но в разговоре Ярушин и Кещян делают всё, чтобы ты расслабился и чувствовал себя комфортно. Очень простые и добрые ребята.

Бузова? Свитер меня попросили ей подарить. Я её песни не слушаю, но Ольга — молодец, по полной программе выкладывается на концерте.

Кого выберу, Бузову или Лопырёву? Ой, девушка моя будет недовольна таким выбором. Так что никого не буду выбирать. Если бы был шанс просто сходить на ужин? Тогда Лопырёву», — цитирует Манукяна пресс-служба КХЛ.