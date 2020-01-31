Бывший врач «Спартака» призвал не бояться распространения коронавируса игроками «Куньлуня»

Бывший врач футбольного клуба «Спартак» Москва Лю Хуншэн призвал болельщиков и хоккеистов не опасаться распространения болезни, несмотря на проведение матчей КХЛ с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар».
«Хоккеисты «Куньлуня» сейчас живут в России, поэтому российским болельщикам не стоит бояться ходить на матчи с участием команды. Они находятся в безопасности и, как и многие другие, не могут попасть в Китай. В Шанхае тоже обнаружили заражённых коронавирусом, поэтому это может быть опасно.
Я переживаю из-за того, что случилось в Китае, каждый день смотрю китайское телевидение и читаю новости. Обещают, что через месяц-полтора всё будет в порядке. Все страны пытаются найти вакцину от заболевания. Трудно сказать, от чего всё это пошло, было много версий, но никто не знает точно», — цитирует доктора Лю РИА «Новости».
- 31 января 2020
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