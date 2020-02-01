Малкин забросил 16-ю шайбу в сезоне в игре с «Филадельфией»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимает «Филадельфию Флайерз». Встреча проходит на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге. На момент написания новости идёт второй период, хозяева впереди со счётом 2:1.

33-летний российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сравнял счёт в этой встрече на 4-й минуте второго периода, сыграв на добивании после броска шведского нападающего Патрика Хёрнквиста, который записал на свой счёт результативный пас.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Спустя 2 минуты Малкин отдал голевую передачу на американского нападающего «Пингвинз» Брайана Раста, реализовавшего большинство.

Малкин набрал в этой встрече 51-е (16+35) и 52-е (16+36) очко в нынешнем сезоне НХЛ, приняв участие в 38 матчах. Его показатель полезности составляет «+13». Всего за карьеру он провёл 890 матчей в НХЛ, набрав 1054 (407+647) очков при коэффициенте полезности «+79».