Малкин забросил 16-ю шайбу в сезоне в игре с «Филадельфией»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимает «Филадельфию Флайерз». Встреча проходит на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге. На момент написания новости идёт второй период, хозяева впереди со счётом 2:1.
33-летний российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сравнял счёт в этой встрече на 4-й минуте второго периода, сыграв на добивании после броска шведского нападающего Патрика Хёрнквиста, который записал на свой счёт результативный пас.
Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Спустя 2 минуты Малкин отдал голевую передачу на американского нападающего «Пингвинз» Брайана Раста, реализовавшего большинство.
Малкин набрал в этой встрече 51-е (16+35) и 52-е (16+36) очко в нынешнем сезоне НХЛ, приняв участие в 38 матчах. Его показатель полезности составляет «+13». Всего за карьеру он провёл 890 матчей в НХЛ, набрав 1054 (407+647) очков при коэффициенте полезности «+79».
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