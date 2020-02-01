Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Динамо Р». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Малкин забросил 16-ю шайбу в сезоне в игре с «Филадельфией»

Малкин забросил 16-ю шайбу в сезоне в игре с «Филадельфией»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимает «Филадельфию Флайерз». Встреча проходит на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге. На момент написания новости идёт второй период, хозяева впереди со счётом 2:1.

33-летний российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сравнял счёт в этой встрече на 4-й минуте второго периода, сыграв на добивании после броска шведского нападающего Патрика Хёрнквиста, который записал на свой счёт результативный пас.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Спустя 2 минуты Малкин отдал голевую передачу на американского нападающего «Пингвинз» Брайана Раста, реализовавшего большинство.

Малкин набрал в этой встрече 51-е (16+35) и 52-е (16+36) очко в нынешнем сезоне НХЛ, приняв участие в 38 матчах. Его показатель полезности составляет «+13». Всего за карьеру он провёл 890 матчей в НХЛ, набрав 1054 (407+647) очков при коэффициенте полезности «+79».

Овечкин и Малкин попали в сборные десятилетий по версии НХЛ
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020