Панарин набрал 70-е очко в сезоне НХЛ. Видео

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Детройт Ред Уингз». Встреча проходит на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. После третьего периода, хозяева впереди – 4:2.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол и сделал результативную передачу.

Видео с передачей Панарина можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Теперь на счету Панарина 69 (27+43) очка в 48 матчах нынешнего сезона НХЛ при показателе полезности «+23». Он является лучшим бомбардиром «Рейнджерс» и 5-м в общей таблице бомбардиров лиги.

Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 370 матчах, в которых он набрал 390 (143+243) очков, имея коэффициент полезности «+86».