Панарин набрал 70-е очко в сезоне НХЛ. Видео
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Детройт Ред Уингз». Встреча проходит на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. После третьего периода, хозяева впереди – 4:2.
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол и сделал результативную передачу.
Видео с передачей Панарина можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Теперь на счету Панарина 69 (27+43) очка в 48 матчах нынешнего сезона НХЛ при показателе полезности «+23». Он является лучшим бомбардиром «Рейнджерс» и 5-м в общей таблице бомбардиров лиги.
Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 370 матчах, в которых он набрал 390 (143+243) очков, имея коэффициент полезности «+86».
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