Овечкин вышел на чистое восьмое место в списке лучших снайперов НХЛ, обогнав Мессье

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и завершилась победой гостей со счётом 5:3.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил две шайбы.
Теперь на счету Овечкина 54 (37+17) очка в 51 матче сезона.
Всего за карьеру он принял участие в 1135 матчах, в которых забил 695 голов и отдал 570 голевых передач (1265 очков). Он вышел на чистое 8-е место в списке снайперов НХЛ, обогнав легендарного канадского нападающего Марка Мессье.
Следующей целью Овечкина является Майк Гартнер, на счету которого 708 голов в НХЛ.
«Вашингтон» одержал пятую победу за последние шесть игр. «Оттава» в свою очередь потерпела второе поражение за последние три игры.
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