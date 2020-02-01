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Мессье — Овечкину: ты умеешь не только забивать, но и вести силовую борьбу, это редкость

Мессье — Овечкину: ты умеешь не только забивать, но и вести силовую борьбу, это редкость
Хоккей / НХЛ 0

Знаменитый в прошлом нападающий Марк Мессье поздравил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с очередным историческим достижением. Оформив голевой дубль в ворота «Оттавы Сенаторз» (5:3), капитан «столичных» обогнал Мессье в списке лучших снайперов НХЛ всех времён и вышел на единоличное восьмое место.

«Алекс, мои поздравления! Твоё умение завершать атаки, твоя техника и навыки, твоё умение вести силовую борьбу — всё это продолжает нас удивлять, это редкое сочетание. Но куда важнее то, что ты своей страстью и желанием вдохновляешь целое поколение мальчишек и девчонок. Я желаю тебе как можно дольше успешно выступать и превзойти ещё много великих имён», — приводит слова Мессье официальный сайт НХЛ.

Следующей целью Овечкина является Майк Гартнер, на счету которого 708 голов в НХЛ.

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