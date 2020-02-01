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Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин дважды пытался забить в пустые ворота «Детройта». Видео

Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин дважды пытался забить в пустые ворота «Детройта». Видео
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

По ходу третьего периода российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин дважды пытался поразить пустые ворота соперника, однако так и не смог отличиться.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

За матч россиянин совершил 22 сейва.

Шестёркин проводит первый сезон в США. Игорь на протяжении пяти сезонов выступал в КХЛ за санкт-петербургский СКА. В сезоне-2018/2019 установил личный рекорд, отразив 94,39% бросков с коэффициентом надёжности 1,29.

В нынешнем сезоне НХЛ Шестёркин провёл 4 матча, пропуская в среднем 2,51 шайбы за игру.

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