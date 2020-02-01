Самсонов стал третьим голкипером-новичком в истории НХЛ, выигравшим не менее 11 игр подряд

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Ворота «Вашингтона» в этой встрече защищал голкипер Илья Самсонов, который совершил 25 сейвов. 22-летний россиянин одержал 11-ю победу кряду. Самсонов стал третьим голкипером-новичком в истории НХЛ, которому удалось выиграть не менее 11 игр подряд. По этому показателю он сравнялся с Россом Бруксом, который выиграл 14 игр подряд в сезоне-1973/1974 и Джоржом Хэйнсворотом, на счету которого 11 побед кряду в сезоне-1926/1927.

В нынешнем сезоне НХЛ Самсонов провёл 19 матчей, пропуская в среднем 2,06 шайбы за игру.