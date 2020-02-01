Заварухин: Ромаеву потихоньку даём шанс, требуем от него азарта. Конкуренция, опять же

Главный тренер « Сибири» Николай Заварухин подвёл итоги матча с минским «Динамо» (3:2).



«Тяжёлая победа. С трудом входили в игру. Понимаем, с чем это связано. Во втором периоде здорово сыграли в прессинг, забили голы. Разве что гол в раздевалку нас немного в тупик поставил. Хорошо отработали меньшинство, а в равных составах недоработали. В третьем периоде соперник прибавил, надо отдать должное. Что-то у нас не получалось, мы не всегда успевали за соперником, но здорово, что ребята выстояли в концовке. Болельщики нам в этом сегодня очень помогли.



Михаилу Ромаеву потихоньку даём шанс. От него мы требуем азарта, чтобы на ворота пошёл, помог игру переломить. Конкуренция, опять же. Юкка Пельтола вернётся, наверное, только после перерыва. Есть у него проблема со здоровьем», – передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.

Минское «Динамо» потерпело четвёртое поражение подряд, уступив «Сибири»