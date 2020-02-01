Экс-жена Зайцева — о родителях хоккеиста: мерзко, что деньги настолько затмевают разум

Маргарита Готовцева, бывшая жена защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, поделилась мнением о своём конфликте с хоккеистом и его родителями. Напомним, супруги не смогли договориться о разделе имущества и праве опеки над детьми.
«Сегодня день рождения у моей старшей зайки. Ей исполняется 4 годика. Не знаю, как избавиться от мыслей, которые постоянно крутятся в голове, от боли, от невозможности быть со своими детками… От вопросов «зачем» и «почему».
Даже самых смелых моих фантазий не хватает на то, чтобы объяснить поведение взрослых людей, которые моим детям должны быть любящими бабушкой и дедушкой, а на деле просто изолировали против их воли таких ещё крошек от самого родного, что у них может быть, от мамы.
Я не знаю, как это назвать. Я не знаю, кем надо быть, чтобы не подпускать маму даже на Рождество или день рождения. Игорь, Лена. Мои дети не зверята, не домашние животные, и вы им не родители.
Всё, что вы делаете, — калечите моих детей, детей своего сына, ради личной финансовой выгоды. Мерзко это осознавать, и мерзко, что деньги способны настолько затмевать людям разум», — написала Маргарита в «Инстаграме».
- 1 февраля 2020
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