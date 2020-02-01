Пелино: воспользовались тем, что у «Йокерита» был последний матч сложного выезда
Старший тренер «Локомотива» Майкл Пелино поделился впечатлениями от выигранного матча с «Йокеритом» (5:0).
«Если хочешь побеждать, то должен забивать, когда есть шанс. Нам сегодня это удалось. Было приятно, что забили два быстрых гола — это придало нам уверенности. Мы знаем, что «Йокерит» хорошая команда, но сегодня у них была последняя игра в сложной поездке, и мы этим воспользовались.
Согласен, что Лазушин сегодня тащил — это помогло нам победить. Я думаю, что в двух подряд сухих победах есть заслуга Егора Подомацкого, но и до этого я был доволен нашими вратарями. Сейчас они подошли к своей лучшей форме — это именно то, что нам нужно», — передаёт слова Пелино корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов
«Локомотив» выиграл четвёртый матч подряд, разгромив «Йокерит»
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