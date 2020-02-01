Яшкин: я не видел, чтобы Ржига жаловался, но мне лучше отдохнуть

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин подвёл итоги матча со «Спартаком» (4:0) и прокомментировал отсутствие вызова в сборную Чехии на очередной этап Евротура.
«Без разницы, что первый гол переписали на Индрашиса. Главное, что забили. У «Спартака» были какие-то шансы, но Боча (Иван Бочаров. — Прим. «Чемпионата») снова классно отстоял, спасибо ему. Думаю, что у всех в команде хороший настрой на «Спартак». С ними получаются боевые игры.
Слышал, что близок рекорд Вейнхандля. Любому человеку приятно бить рекорды. С Капризовым каждый день перетягиваемся в гонке снайперов. Завтра вечером посмотрю, может быть, забил он или нет.
Я не видел, чтобы Ржига жаловался на мой невызов в сборную Чехии. Я думаю, что у нас и так было много матчей, и ещё будут. Наступает плей-офф, поэтому мне лучше отдохнуть. На Евротуре три матча за четыре дня, и это тяжело», — передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 1 февраля 2020
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