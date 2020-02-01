Кокарев: сам не понял, что сделал. Перемудрил и потерял шикарный момент

Нападающий «Спартака» Денис Кокарев подвёл итоги матча с московским «Динамо» (0:4).
«В принципе игра была неплохая, достаточно живая. У нас были моменты, надо было забивать. У меня в первом периоде был шикарный момент, если честно, я сам не понял, что сделал. В ответку сразу получили. Но играть предстояло ещё два периода, были шансы, но, к сожалению, мы не забили, а «Динамо» забило.
Димка Вишневский здорово отдал, мне сначала было неудобно бросать, а потом я уже перемудрил и потерял момент. Надо было сразу решать. Согласен, что неправильно сыграл. Была ещё целая игра впереди и надо было исправляться, но не получилось.
Ребята все сегодня бились, по игре получалось, моменты были. Но если ноль голов, то это к нам самим претензии, надо сделать выводы и двигаться дальше. Два матча первых с «Динамо» уже все забыли, сегодня была другая игра. Спасибо больше болельщикам, они хорошо нас поддерживали, но мы сегодня их подвели. Надо готовиться дальше.
Хочется ли нам «Динамо» в плей-офф? Пока об этом вообще рано говорить, у нас ещё впереди есть игры. Мы в каждом матче бьёмся и стараемся выигрывать. В плей-офф надо выигрывать у всех. У нас будет ещё одна игра с «Динамо», надо исправляться. Есть задача выигрывать каждый матч.
Яшкин из ничего делает голы? Нам надо не про Яшкина думать, а акцентировать внимание на своей игре», — передаёт слова Кокарева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 1 февраля 2020
-
21:25
-
21:22
-
21:11
-
21:04
-
21:03
-
20:56
-
20:52
-
20:39
-
20:33
-
19:59
-
19:50
-
19:47
-
19:38
-
19:31
-
19:29
-
19:22
-
19:21
-
19:15
-
18:49
-
18:48
-
18:20
-
18:10
-
18:01
-
17:26
-
17:23
-
17:10
-
17:04
-
16:57
-
16:54
-
16:48
-
16:47
-
16:45
-
16:05
-
15:55
-
15:28