Кокарев: сам не понял, что сделал. Перемудрил и потерял шикарный момент

Нападающий «Спартака» Денис Кокарев подвёл итоги матча с московским «Динамо» (0:4).



«В принципе игра была неплохая, достаточно живая. У нас были моменты, надо было забивать. У меня в первом периоде был шикарный момент, если честно, я сам не понял, что сделал. В ответку сразу получили. Но играть предстояло ещё два периода, были шансы, но, к сожалению, мы не забили, а «Динамо» забило.



Димка Вишневский здорово отдал, мне сначала было неудобно бросать, а потом я уже перемудрил и потерял момент. Надо было сразу решать. Согласен, что неправильно сыграл. Была ещё целая игра впереди и надо было исправляться, но не получилось.



Ребята все сегодня бились, по игре получалось, моменты были. Но если ноль голов, то это к нам самим претензии, надо сделать выводы и двигаться дальше. Два матча первых с «Динамо» уже все забыли, сегодня была другая игра. Спасибо больше болельщикам, они хорошо нас поддерживали, но мы сегодня их подвели. Надо готовиться дальше.



Хочется ли нам «Динамо» в плей-офф? Пока об этом вообще рано говорить, у нас ещё впереди есть игры. Мы в каждом матче бьёмся и стараемся выигрывать. В плей-офф надо выигрывать у всех. У нас будет ещё одна игра с «Динамо», надо исправляться. Есть задача выигрывать каждый матч.



Яшкин из ничего делает голы? Нам надо не про Яшкина думать, а акцентировать внимание на своей игре», — передаёт слова Кокарева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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