Защитник «Монреаля» Питри повторил достижение Малахова 21-летней давности

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла на стадионе «Белл-центр» в Монреале и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0.

Защитник «Монреаля» Джефф Питри оформил ассистентский покер, приняв участие во всех голах канадской команды. Американский защитник стал третьим игроком обороны в истории «Канадиенс» с подобным достижением.

Статистика Джеффа Питри в сезоне-2019/2020

В 1978 году Ларри Робинсон сделал четыре результативные передачи при четырёх голах «Монреаля» в матче с «Торонто Мэйпл Лифс», а в 1999 году российский защитник Владимир Малахов четырежды ассистировал партнёрам во встрече с «Тампа-Бэй Лайтнинг».