«Обмен не является планом А для Ковальчука». Илья останется в «Монреале»?

Несколько дней назад в состав «Монреаля» вернулся Брэндан Галлагер, и Илью Ковальчука перевели во второе звено. Но для россиянина это не стало проблемой – он быстро нашёл взаимопонимание с молодыми Ником Сузуки и Джоэлем Армиа.

«Ковальчук и Армиа – отличные игроки, у обоих отличный бросок. Мы хорошо взаимодействовали и на тренировках, и в матче с «Баффало». Надеюсь, нас не будут разбивать, и мы сможем наладить ещё большую химию», — говорил Сузуки. «Мы несколько дней тренировались вместе, это два молодых и очень талантливых игрока. Это всегда весело, я черпаю у них энергию. Сузуки здорово создаёт моменты, мне нравится с ними играть», — вторил ему Ковальчук. Их звено в матче с «Баффало» набрало пять очков, Ковальчук отметился голом в первой же смене.

Ковальчука не остановить! Снова гол, вратарь не увидел его хитрый бросок Илья — самый эффективный ветеран лиги. Ещё два месяца назад это было невозможно представить.

Ковальчук доволен, а почему бы и нет, когда в 11 матчах у него пять голов, девять очков и место в первой бригаде большинства? Он полон энергии и готов к свершениям. «Не ожидал, что фанаты будут так меня приветствовать, что партнёры по команде так тепло меня встретят. Это было невероятно, и я чувствую, что обязан играть хорошо. Понятно, что я не смогу забивать по 10 голов за игру, но я должен отдавать всё, чтобы помочь команде», — говорил россиянин после мини-отпуска.

Пока Илья появляется в верхних строчках рейтингов главных кандидатов на обмен, журналисты из Квебека начали рассуждать о том, что неплохо бы россиянина никуда не отдавать и даже оставить на следующий год. «Пики – это хорошо, но «Канадиенс» сделали 21 выбор на драфтах за прошедшие два года и у клуба есть 11 пиков в этом году и, вероятно, их количество может увеличиться в случае обменов. Но, судя по всему, «Монреаль» третий раз подряд не попадёт в плей-офф, и команде нужны парни, которые могут на самом деле играть в следующем сезоне. Если Ковальчук сможет сохранить свой темп в следующем месяце, Бержевену надо серьёзно подумать о том, чтобы продлить с ним контракт на один год.

Одна из главных проблем «Канадиенс» в последних сезонах – нехватка настоящих снайперов. В этом сезоне они лидируют в лиге по количеству бросков в среднем за матч – 34,9, но по средней результативности идут лишь на 16-м месте (3,04), потому что им не хватает финишёров. Судя по игре Ковальчука, он всё ещё может забивать. Он впервые в карьере НХЛ играет в команде большого хоккейного рынка, и ему это нравится», — пишет обозреватель Montreal Gazette Стю Коуэн.

Говорили, Ковальчук не найдёт работу в НХЛ. Он нашёл и теперь тащит «Монреаль» Пару недель назад он был никому не нужен и почти списан в утиль. А потом возродился, как птица Феникс.

«Обмен не является планом А для Ковальчука»

«В начале января «Монреаль» и его болельщики не были уверены, что получат в лице Ильи Ковальчука. 36-летняя русская звезда не играла почти два месяца, а обстоятельства его отъезда из «Лос-Анджелеса» предполагали, что они либо уже не годится для НХЛ, либо не хочет работать. Но он сразу же стал вносить свою лепту и доказал, что его мастерство не такое уж никчёмное, как о нём говорили в Калифорнии. У него такой же сильный и точный бросок, как и раньше, а его видение площадки и хоккейное чутьё настроены очень точно.

Сейчас у Бержевена есть несколько вариантов относительно Ковальчука. Он может оставить своего нового мастерюгу в команде и подписать с ним новый контракт, а может воспользоваться тем, что Ковальчук создал для себя хороший рынок для обмена.

Естественно, акции Ковальчука поднялись в цене с тех пор, как он приехал в «Монреаль», а минимальный контракт делает его идеальным усилением для команды, претендующей на Кубок Стэнли. За него даже может развернуться война ставок, с которой «хабс» могут получить драфт-пики, чтобы строить команду на будущее. Но кажется, что обмен не является планом А для Ковальчука. Он говорит, что видит у «Монреаля» яркое будущее и хочет быть его частью. «Это отличная команда. Травмы – это часть игры, но когда все вернутся в строй, у нас будет великолепная команда. Я верю в эту команду, у неё светлое будущее», — говорит Илья.

Ковальчук: в «Монреале» мне дали привычную роль, которую я всегда играл

«Монреалю» в последние годы было тяжело найти звёздных игроков, которые бы на самом деле хотели здесь играть, а Ковальчук выглядит именно таким игроком. К тому же он говорит, что готов к роли наставника для молодёжи клуба. У «хабс» много молодых игроков, а в следующем году клуб рассчитывает привезти своего проспекта из России Александра Романова. Если рядом будет кто-то вроде Ковальчука, это поможет ему адаптироваться.

Ковальчук делает всё, чтобы продлить свою карьеру в НХЛ и доказывает, что до сих пор может играть на высоком уровне. И он завоевал сердца болельщиков. Где Ковальчук продолжит карьеру, решать Бержерону. Но ясно одно, его карьера ещё не закончена», — рассуждает журналист CBC Дуглас Желеван.