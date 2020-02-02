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Малыхин — о 0:4: может быть, даже превзошли «Динамо» по игре. Причём по ходу всей встречи

Малыхин — о 0:4: может быть, даже превзошли «Динамо» по игре. Причём по ходу всей встречи
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Спартака» Фёдор Малыхин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (0:4).

«Я бы сказал, что мы не только не уступали «Динамо» в игре, но даже, может быть, превзошли его. Причём по ходу всей встречи. Просто надо забивать. Было достаточно для этого возможностей — и в равных составах, и в большинстве. Надо их реализовывать. «Динамо» свои возможности реализовало, мы свои — нет. В этом вся разница.

Ярко начал за «Спартак», а в этот раз не забил? А вы хотели, чтобы я до конца сезона в каждом матче забивал? Я бы тоже не отказался. Но я же не Овечкин, чтобы в каждом матче забивать по две-три шайбы. Результат команды более важен. И меня больше расстраивает поражение от «Динамо», а не то, что прервалась личная голевая серия», — приводят слова Малыхина «Известия».

Фёдоров — о 0:4 в дерби: у «Динамо» особо и моментов-то не было
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