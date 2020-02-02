Голкипер «Чикаго» Кроуфорд — о сейве Раанты: сначала вообще не понял, что произошло

Голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Кори Кроуфорд после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс» (3:2 Б) прокомментировал «сейв скорпиона» в исполнении вратаря «койотов» Антти Раанты. Уже лёжа на льду на животе, он поднял вверх щитки и отбил шайбу лезвием коньков.

«Сначала вообще не понял, что произошло. Только потом стало понятно, что Антти сделал сейв. Такие вещи происходят очень редко. Возможно, это будет самый красивый сейв года», — отдал должное коллеге голкипер «Чикаго».

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

«Он сражался. Это всё, чего можно просить от вратаря. Он хотел, чтобы соперник не забил третий гол. Это вернуло нас в игру», — сухо отреагировал расстроенный наставник «койотов» Рик Токкетт.